4 preguntas clave que pueden ayudarte a dejar de procrastinar

No requeriría un gran sacrificio de tu parte, pero a lo largo de los años, tu vida personal y profesional mejoraría enormemente de muchas maneras.

Quienes no procrastinan, tienen más facilidad para encontrar tiempo para hacer actividad física.

Pero esto no tiene por qué ser así, según una investigación de vanguardia de Jason Wessel.

Teoría de la motivación temporal

La segunda es nuestra " sensibilidad a la demora " : muchos de nosotros no reconocemos adecuadamente en qué medida nuestras tácticas dilatorias actuales afectarán las posibilidades de completar la tarea a tiempo.

En tercer lugar, no apreciamos el "valor" de la tarea y los beneficios de realizarla a tiempo , lo que significa que priorizamos nuestro placer inmediato por sobre las consecuencias a largo plazo.

Hasta ahora no se investigado en profundidad cómo poder vencer el impulso por procrastinar.

"Sencillamente, todavía no hay muchos estudios", dice Wendelien van Eerde de la Universidad de Ámsterdam, quien realizó un metaanálisis de las intervenciones disponibles en 2018.

Las cuatro preguntas para pensar

Los beneficios no fueron inmediatos; Wessel dice que los estudiantes necesitaron considerar las distintas preguntas varias veces antes de comenzar a actuar, un fenómeno que describe como un "efecto durmiente".

"Hay pocas ocasiones en las que puedes decirle a la aplicación (que enviaba recordatorios a los participantes) que sabes exactamente lo que necesitas hacer, pero luego no lo haces", dice.

Enfoque "prometedor"

*David Robson es autor del libro "The Intelligence Trap: Revolutionise Your Thinking and Make Wiser Decisions".