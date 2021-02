Cómo aprender nuevas habilidades de manera efectiva a cualquier edad

Pronto reconoció la hipocresía de la situación. "Le estaba recalcando la importancia de tener una educación amplia en todas estas habilidades diferentes", dice. "Pero ella podría haberme preguntado fácilmente: 'Bueno, ¿por qué no haces tú todas estas cosas?'"

"Como adultos, instantáneamente nos presionamos con metas", dice. "Sentimos que no tenemos el lujo de participar en el aprendizaje por aprender". En cambio, él quería deleitarse con el placer del proceso.

Cómo aprender bien

Sin embargo, no deberíamos ser demasiado pesimistas acerca de nuestras propias habilidades. Si bien los adultos pueden no absorber nuevas habilidades tan fácilmente como un niño, todavía tenemos "neuroplasticidad", la capacidad del cerebro para reconfigurarse en respuesta a nuevos desafíos.

Vanderbilt notó esto al jugar al ajedrez . Podrías dedicar horas a cientos de juegos en línea, pero eso no sería tan efectivo como estudiar las estrategias de profesionales o discutir las razones de tus pérdidas con un profesor de ajedrez.

La "repetición sin repetición"

No está claro por qué es así, pero esa expectativa parece aumentar el interés y la curiosidad de las personas, lo que activa la atención del cerebro y ayuda a garantizar que deje rastros más fuertes en la memoria. (Vanderbilt tuvo muchas oportunidades de enseñar lo que había aprendido, ya que a menudo incluía a su hija en sus proyectos).

"Abrirse a un extraño"

Cuando superó esos nervios, sin embargo, también resultó ser el desafío más gratificante. "Es lo que probablemente más me gustó, porque tiene un placer inherente y te hace sentir muy bien". Le fue tan bien que eventualmente se convirtió en miembro del coro Britpop de Nueva York.

"Mucha gente se obsesiona con la idea de que esto es solo una gran inversión de tiempo -que el camino no tiene fin- y eso es muy desalentador para ellos".

¿Por qué aprender algo nuevo?

Después de unos meses, no solo habían logrado un buen progreso en las habilidades individuales, sino que también mostraron una mejora pronunciada en las pruebas cognitivas más generales, igualando el rendimiento de los adultos que eran 30 años más jóvenes.

Curiosamente, los beneficios parecían provenir de probar múltiples habilidades, en lugar de centrarse exclusivamente en una experiencia en particular.

Los momentos de fracaso

"De algún modo me abrió la mente y me devolvió la sensación de no saber", explica.