El “oscuro” y gratificante hábito de consumir malas noticias compulsivamente (y cómo podemos atajarlo)

Pero su trabajo no es solo lo que le hace estar pegada al teléfono: es la obsesión del llamado doomscrollin g , un término de difícil traducción al español que alude a la obsesión por consumir noticias (generalmente malas), arrastrando a través de una fuente de noticias sin pausa, sin importar cuán malas sean éstas o cuántos comentarios de trolls lee en el camino.

"Me topé a mí misma de noche en la cama navegando páginas de noticias, sabiendo que no era saludable para mí… así que, ¿por qué lo hago? ", reflexiona Bernstein.

"Es como no ser capaz de desviar la mirada de un accidente de tráfico", describe Bernstein.

El "placer" del "doomscrolling"

Pero el doomscrolling no es realmente un comportamiento nuevo.

Pese a que el término parece haber pasado a formar parte del léxico público a principios de 2020, alrededor de los primeros confinamientos por la covid-19, el público lleva tiempo manteniendo la mentalidad de "no puedo evitar no mirar un accidente de tráfico" que mencionaba Beirnstein cuando se trata de consumir noticias.

Sin embargo, a diferencia de las noticias de la noche, las que están online no se detienen a una hora exacta.

Durante estos tiempos especialmente inciertos de 2020, no sorprende que gente como Bernstein consumiera la noche en su celular.

"Sé que solo va a haber una tanda de psicópatas insultando a otros psicópatas", señala, "sinceramente no sé por qué lo hago".

Así que, sí, la pandemia ha exacerbado esta aparente necesidad por la información y emociones inducidas por las noticias, pero la gente que no ha sido capaz de socializar o trabajar fuera de sus casas durante esta crisis ha tenido más tiempo de scroll .

El "canal" en tu cabeza

La práctica del d oomscrolling también se asemeja a los comportamientos de las apuestas , porque no solo deslizamos verticalmente en busca de malas noticias, también de cualquier cosa motivadora.

"El mundo real allí fuera no está formado solo por trolls"

Si el doomscrolling supone una adicción al nivel de las tragamonedas, y probablemente no lo mejor para nuestra salud mental, ¿cómo acabamos con esta práctica?

"Creo que lo más útil es tomar distancia física [con los aparatos]", dice Bernstein. "Si dejo internet y me voy a caminar, me doy cuenta de que el mundo real ahí afuera no son solo trolls".