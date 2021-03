Ni extrovertido ni introvertido: por qué los "ambivertidos" son mejores líderes

8 minutos

La "ventaja de la ambiversión"

En su libro, próximo a publicarse, "We Are All Ambiverts, Now" (Ahora todos somos ambivertidos), Moore señala que estas circunstancias requieren que más líderes recurran a las fortalezas tanto de la extroversión como de la introversión.