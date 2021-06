Los empleados que se resisten a volver a la oficina pese a los llamados de sus jefes

32 minutos

Algunos empleados no estuvieron de acuerdo y respondieron con su propia carta dirigida a la alta gerencia: el mensaje era de frustración sobre la nueva política y expresaba también que esta había llevado a algunos empleados a renunciar.

No son los únicos que se resisten a los planes de retornar a la oficina.

Otros empleadores siguen manteniendo una postura estricta, aunque la semana pasada, el director de Morgan Stanley, James Gorman , dijo que estaría "muy decepcionado si la gente no ha encontrado la forma de volver a la oficina" a partir de septiembre. "Si eso pasa, tendremos otro tipo de conversación".

Puede que los empleados sientan que ya han demostrado que pueden ser productivos en casa . Y que las razones de las empresas para regresar al trabajo presencial no son lo suficientemente válidas.

Establecer patrones futuros de trabajo que satisfagan a todas las partes será un proceso complejo . Pero pasar por ello generará dividendos para las compañías; si no lo hacen, y si los empleados cuentan con mejores opciones, bien podrían marcharse.

La discusión

El trabajo remoto ha resultado para muchos, aunque no todos, los empleados.

En general, los teletrabajadores destacaban no tener que tras lad arse al trabajo como una de las grandes ventajas, así como tener más margen para equilibrar el tiempo en familia, el ocio y el trabajo.

En septiembre pasado, por ejemplo, Tim Cook dijo que no creía que Apple volvería ser como antes "porque descubrimos que algunas cosas funcionan muy bien virtualmente", aunque también hizo una advertencia sobre sus comentarios.

"Cuando las decisiones se estaban tomando, todos estaban tratando de descifrarlo, y se dijeron cosas que no se pensaron con profundidad ", apunta Kimberly Merriman, profesora de gerencia en la Escuela de Negocios Manning en la Universidad de Massachusetts, Lowell, EE.UU.

No hay un consenso sobre qué es mejor, si el trabajo remoto o el presencial.

Ha quedado claro que no todos están contentos con tener que volver a sus escritorios. Muchos perciben que han demostrado adaptabilidad al trabajo remoto al inicio de la pandemia y que el experimento fue un éxito, incluidas posiciones para las que los jefes previamente se habían resistido a cualquier tipo de flexibilidad.

La tesis de la cultura corporativa

En la columna que escribió en The Washington Post , Merrill sugirió que el trabajo remoto se hizo fácil al principio porque el equipo " pudo apoyarse en las culturas de la oficina , prácticas establecidas, reglas no explícitas y valores compartidos, establecidos a lo largo de los años en gran parte porque la gente interactuaba en persona".

Otra de las creencias comunes es que el trabajo remoto obstaculiza la colaboración e innovación, porque esta última en particular a menudo surge de conversaciones espontáneas en la oficina.

Existe también preocupación de que el modelo de trabajo remoto no funcione bien para empleados más jóvenes o en puestos base que quieran aprender de sus colegas.

"Este (énfasis en la cultura corporativa) continuaba surgiendo de una manera que no sonaba genuina. Era casi como un eufemismo para 'quiero que vuelvas, no te quiero en casa. No confío en ti'. Así es cómo los empleados lo están interpretando", dice Merriman.