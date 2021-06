Cómo la pregunta sobre "el sueldo" en una entrevista de trabajo es clave para acabar con la desigualdad de género

14 minutos

Después de cambiar de sector laboral, de la de educación a la de tecnología, Jess Jones no estaba completamente segura de qué podía esperar en términos de salario.

El mensaje que dedujo tras este proceso fue que debería colocarse en situaciones incómodas en las negociaciones salariales o, como ella dice, "pedir una cifra que me diera ganas de vomitar".

Pero la mayoría de la gente no llega con el mismo poder .

La investigación muestra que la brecha salarial, que está bien documentada, se debe en parte a la "brecha de demanda": la diferencia en las expectativas salariales entre grupos, que debilita a las mujeres y las minorías en particular.

La brecha de demanda en las negociaciones salariales

Es posible que estos números no parezcan tan preocupantes por sí mismos.

Por el contrario, "en general, los hombres no piensan mucho en estas cosas", según Semnani-Azad. También es más probable que los hombres tengan una percepción exagerada de su valor.

"Los hombres se sienten más cómodos preguntando y no necesitan preocuparse por sufrir una reacción violenta".

"Si son demasiado enérgicas o masculinas, hay una percepción negativa de que no colaboran, no cooperan ... Pero si son demasiado amables y colaboran o son comunitarias, entonces se les percibe como débiles , o quizás no tan competentes ", explica Semnani-Azad.