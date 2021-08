El auge de las entrevistas de trabajo extremas (y por qué pueden ser negativas para las empresas)

"Cuando respondí al departamento de Recursos Humanos , incluso pregunté: '¿son estas las rondas finales?'", cuenta Conley. "La respuesta que obtuve fue: 'Todavía no lo sabemos'".

"Mucha gente me dijo que, cuando se enteraron de que iban a ser seis o siete entrevistas, se retiraron, así que me di cuenta que estaba pasando algo algo más grande de lo que pensé", explica.

Por supuesto, Conley nunca esperó que su publicación se volviera viral, "pero pensé que para las personas que habían estado en caminos similares, era bueno publicarlo y decirles que no están solos".

¿Y cuánto tiempo deben aguantar los candidatos si no hay información clara sobre exactamente cuántos obstáculos tendrán que atravesar para permanecer en la carrera por un puesto?

La importancia de la contratación simplificada

En el mejor de los casos, esta es una gran inversión para todos los involucrados: asegura que el candidato no tendrá dificultades en el trabajo y que la empresa no tendrá que repetir el proceso de nuevo.

Si es un puesto de alto nivel, puede incluir otros ejecutivos de alto nivel y, posiblemente, algunos empleados permanentes. Sin embargo, es importante no involucrar a demasiadas personas.

Contratar o arriesgarse a perder candidatos

Según una encuesta de la firma global de personal Robert Half, el 62% de los profesionales estadounidenses dicen que pierden interés en un trabajo si no reciben noticias del empleador dentro de las dos semanas (o 10 días hábiles) posteriores a la entrevista inicial.

Ese número aumenta al 77% si no hay una actualización de estado dentro de tres semanas.

No solo eso, también pueden estar empañando su reputación.

Por supuesto, también es posible que las empresas no seleccionen candidatos a propósito.

Sin embargo, si las razones válidas no se comunican claramente, eso puede ser una señal de alerta para los que buscan empleo.

"Si el proceso de toma de decisiones es tan difícil para la organización, si no pueden apretar el gatillo después de tres o cuatro entrevistas, y tú has hecho todo lo que te pidieron, y todavía no están seguros, entonces es un indicador clave de cómo sería trabajar para esa organización y esos gerentes ", apunta.