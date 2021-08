Qué es la "desigualdad oculta" y por qué perjudica sobre todo a las mujeres que trabajan

Trabajo invisible e ilimitado

"Control materno"

Estos eran participantes bien educados que aceptaron participar, por lo que es posible que no fueran completamente representativos, pero aún así da una idea interesante de un concepto erróneo que otros estudios han desacreditado: las mujeres no son naturalmente mejores en la planificación, organización o el multitasking , solo se espera que lo hagan más y, por lo tanto, eventualmente se vuelvan mejores en eso.

"Hay más costos para una mujer si estas cosas no salen bien o no ocurren", afirma.

Impactos, en casa y en el trabajo

Habla más, haz menos

Afortunadamente, no todas las parejas dividen el cuidado de forma desigual: las parejas del mismo sexo, por ejemplo, tienen una distribución mucho más equitativa en comparación con las parejas heterosexuales, ya que no deben cumplir con los roles de género esperados.

Si la madre deja de pensar en lo que hay que hacer y el padre no anticipa estas necesidades es posible que inicialmente cause estrés o críticas, pero eso podría permitir el aprendizaje para la próxima vez.

"Es una especie de condicionamiento operante clásico. No les estamos dando descargas eléctricas como en los experimentos con hámsteres... pero es como, 'Oh, no me acordé de hacer esto la última vez y hubo una consecuencia negativa'".