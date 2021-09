Covid-19: por qué tanta gente ha perdido interés en su trabajo (y qué hacer para volver a "encender la chispa")

24 minutos

No había pasado mucho tiempo desde el inicio de la pandemia cuando Danielle, una maestra de 31 años en una escuela pública en Nueva Jersey, EE.UU., se dio cuenta de que casi todo lo que amaba de su trabajo había desaparecido.

"Todavía amaba enseñar, pero las circunstancias no me permitían hacer mi trabajo de la forma en que quería hacerlo", cuenta.

"La forma en que creo que los estudiantes aprenden mejor es hablando entre ellos y haciendo preguntas y no pudimos hacer nada de eso. No se les permitía trabajar en grupo, apenas hablaban. Fue horrible ".

Y aunque no todos los trabajadores tienen que amar su empleo, mantener un relación positiva, o al menos neutral, es clave para que muchos transiten su día laboral satisfactoriamente.

Puede ser desconcertante estar en un trabajo con el que ya no te sientes conectado, especialmente si no tienes una alternativa en el horizonte.

Caída del interés

"Cuando estás en la oficina y hay mucho trabajo, no tienes tanto espacio y tiempo para reflexionar. Es difícil alejarse y pensar en el próximo mes, año o cinco años de tu vida. Estar en casa te obliga a eso, para bien o para mal", añade.

"Esto hizo que la gente comenzara a preguntarse: ¿cómo puedo vivir una vida o tener una carrera que esté en línea con lo que realmente me interesa?", asegura Jachimowicz.

Los trabajadores que pueden haber dicho que disfrutaban de su trabajo antes del confinamiento se dieron cuenta de que no era el trabajo en sí lo que les gustaba.

"De repente, las personas ya no iban a un lugar de trabajo y ya no tenían esas conexiones sociales. Y para mucha gente, eso es lo que los une a su trabajo, aunque no se den cuenta", analiza.