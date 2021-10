Las personas que tienen un segundo empleo secreto aprovechando el trabajo remoto

Ganándole al sistema

No es raro oír hablar de trabajadores que realizan actividades secundarias mientras trabajan en empleos de tiempo completo: vender joyas en Etsy, conducir un Uber fuera del horario de oficina o ensamblar muebles los fines de semana con TaskRabbit.

El sobreempleo no es un fenómeno completamente nuevo. Ha sido un "secreto a voces" en la industria de la tecnología durante años, dice un trabajador sobreempleado de unos 30 años en el área de la Bahía de San Francisco (EE.UU.) que se hace llamar "Isaac" en la comunidad de sobreempleo.

En abril de 2021, Isaac lanzó Overemployed , un sitio web con artículos sobre cómo hacer para mantener varios trabajos remotos. (¿La regla número uno? No hables sobre mantener varios trabajos remotos).

En general, tanto antes de la pandemia como durante ella, Isaac dice que es raro escuchar que alguien haya sido descubierto. Usualmente, se trata de un individuo que se descuida al mantener los dos trabajos separados, aunque también ha oído hablar de un caso en el que el software espía atrapó a un programador que ejecutaba un script que se suponía que no debía realizar en la computadora de su trabajo principal: esa persona fue despedida.

Isaac sostiene que el sobreempleo no significa necesariamente trabajar días extra largos : los trabajadores pueden dedicar 30 horas a la semana a su trabajo principal, por ejemplo, y luego destinar a su segundo trabajo el tiempo que de otro modo se habría ocupado con reuniones no obligatorias en su primer empleo.

Por supuesto, el sobreempleo es legalmente complicado: su viabilidad depende del tipo de contrato que firmó un trabajador cuando fue contratado en su trabajo principal y si está incumpliendo algún acuerdo de no competencia. Y, como era de esperar, es extremadamente controvertido o, incluso, es visto como poco ético.

"Ajuste de cuentas"

Como era de esperarse, Isaac dice que una de las razones por las que los trabajadores toman un segundo empleo secreto a tiempo completo es diversificar las fuentes de flujo de efectivo y ganar dinero de manera más eficiente. Pero él cree que el dinero no es el factor principal.

Catherine Chandler-Crichlow, directora ejecutiva de gestión profesional en Ivey Business School de la Western University en Ontario (Canadá), está de acuerdo y dice que ver a los trabajadores sobreempleados solamente como personas que están "tratando subrepticiamente de ganar más dinero" no es necesariamente correcto.

"Como nos hemos visto obligados a trabajar desde casa, la gente probablemente ha comenzado a pensar '¿dónde se pueden optimizar realmente mis habilidades?', ¿cuáles son algunas de las cosas que realmente me apasionan y cómo puedo usar mis habilidades de forma diferente?'", dice ella.

"Ahora me convierto en el dueño de lo que me gustaría hacer y de dónde me gustaría pasar mi tiempo", dice Chandler-Crichlow.