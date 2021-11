Por qué existe rivalidad entre hermanos cuando son niños (y por qué a veces llega hasta la edad adulta)

Roseanne tiene un hijo de 16 años y una hija de 14 que no se llevan bien desde que estaban en la guardería.

"La disputa es agotadora" , describe. "Durante mucho tiempo, hemos evitado hacer cosas juntos como familia porque simplemente no queremos escucharlos. No podemos sentarnos a la mesa durante 10 minutos [sin que se agredan]. Cada uno está constantemente pendiente del otro, haciendo comentarios y presionándolo".

La rivalidad entre hermanos parece no sorprender durante la infancia. Pero muchos, como Roseanne, todavía experimentan el conflicto, incluso después de que todos los hermanos se mudaran del hogar que compartían.

Comparación y conflicto

Puede parecer "natural" que hermanos en los mismos entornos con pasatiempos similares se enfrenten. Sin embargo, los hermanos que no compiten en las mismas actividades también encuentran formas de competir.

Incluso si sus caminos se bifurcan, afirma Raad, "eso no significa que no pelearán por cosas más adelante en la vida".

El factor de equidad

"Como padre, cuando le dices a un niño de 12 años, 'puedes quedarte despierto hasta los 10', es probable que el otro niño de 10 años también lo haga, porque [los padres] no quieren pelear".

Cuando los niños más pequeños obtienen el permiso antes que un hermano mayor, "eso puede hacer que el mayor sienta que las cosas no son justas. Eso crea conflicto", agrega Whitehead.

Y resulta que los hermanos no necesariamente "superan" ese deseo de justicia y eso sigue siendo uno de los factores que pueden llevar la rivalidad entre hermanos a la edad adulta, dice Raad.

En la edad adulta, la cuestión de la equidad entre hermanos se aplica a cosas como el éxito profesional, qué tan felices son las personas en sus matrimonios, etc., añade Raad.

"A diferencia de los amigos, donde puedes decir, 'oh, somos tan diferentes, venimos de lugares tan distintos', existe la idea de que como los hermanos tienen el mismo origen, debería estar en el mismo lugar", analiza.

Una suave motivación

Sin embargo, cierta rivalidad entre hermanos adultos no es necesariamente del todo mala.

Pero no es un hecho que todos los grupos de hermanos compitan por el resto de sus vidas. Para muchos, la lucha se desvanece a medida que se vuelven adultos.

Los expertos coinciden en que no hay ninguna razón por la que la rivalidad entre hermanos desaparece en algunas familias y persiste en otras.

La intensidad de una rivalidad puede desvanecerse con el tiempo y la distancia, por lo que los hermanos que terminan viviendo lejos geográficamente o que no se ven con tanta frecuencia, naturalmente pueden chocar menos, opina.

"Había mucha tensión entre mis hermanos y yo en nuestra casa mientras crecíamos", recuerda Roseanne. "Pero ahora, estamos juntos, enviamos mensajes de texto y charlamos sobre mi madre, ese tipo de cosas, y me he acercado a al menos uno de ellos, aunque me tomó mucho tiempo".