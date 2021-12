"Estoy rodeada de niños encantadores sin tener que dar a luz ni sufrir insomnio": las tías sin hijos que redefinen roles familiares

42 minutos

Cuando Caroline estaba creciendo, se imaginó que terminaría rodeada de niños. Ahora en sus 50, eso es exactamente como su vida ha resultado, aunque no de la manera que vaticinó. Mientras que nunca estuvo en una situación en la que para ella "hacía sentido" tener hijos, Carolina es una orgullosa y dedicada tía de ocho sobrinos y sobrinas.

"Tengo todos estos niños adorables alrededor con los que disfruto pasar el tiempo, y no he tenido que dar a luz ni pasar noches en vela". Caroline, cuyo apellido no se divulga para proteger la privacidad de los niños, se deleita en pasar el tiempo con sus sobrinos y sobrinas, y siente que a través de ellos tiene una conexión tangible con la próxima generación.