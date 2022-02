Las personas sancionadas por expresar sentimientos en el trabajo

Pero no todas las muestras de emoción se tratan por igual, los expertos dicen que lo que se considera y no se considera 'apropiado' puede depender del trabajador .

Sin embargo, la investigación sugiere que no solo existe una brecha de género con respecto a las reglas de sentimientos, sino que también existe una discrepancia racial .

Te das cuenta en la mirada

Incluso cuando los trabajadores se adhieren a las reglas de sentimientos "estándar", la evidencia sugiere que los trabajadores de minorías, en particular, los empleados negros, también deben manejar las emociones que producen en los demás o arriesgarse a sufrir consecuencias negativas.

"Puedo ver en su lenguaje corporal y en sus ojos que me tienen un poco de miedo cuando me pongo en modo pasión total", dice Robert, cuyo apellido se oculta para proteger la seguridad de su trabajo.

"Creo que, especialmente como hombre negro, mucha gente simplemente te tiene miedo . Levantas un poco la voz y ves la mirada. La gente no dice nada, pero ves una mirada de miedo".

Pero los miembros del personal de otros grupos étnicos fueron vistos como "radicales" y "no vistos como jugadores de equipo cuando expresaron enojo" por microagresiones o prejuicios en nombre de los estudiantes.

La socióloga Adia Wingfield, en su investigación sobre las reglas de los sentimientos, ha demostrado que los trabajadores negros editan sus manifestaciones de emociones con regularidad, no porque sean inapropiadas, sino porque otras personas pueden malinterpretar esas emociones.

Wingfield argumenta que las reglas de sentimientos en los lugares de trabajo no se establecieron necesariamente teniendo en cuenta a los trabajadores de minorías étnicas, por lo que hay más posibilidades de que los colegas las decodifiquen incorrectamente, especialmente cuando los estereotipos impulsan esas interpretaciones.

"Si se percibiera que [los trabajadores de minorías étnicas] están enojados, irritados, molestos y frustrados, eso generalmente representaría un problema importante, incluso si no se sintieran necesariamente enojados, irritados, molestos y frustrados", dice Wingfield, profesora de la Universidad de Washington en St Louis, Missouri, Estados Unidos.

"Una tarea abrumadora"

Wingfield dice que los trabajadores deben combinar "hacer su trabajo, adherirse a esas reglas de sentimientos y asegurarse de tener tal autocontrol, que sea consciente de cómo la gente podría percibirlo para prevenir, y asegurarse de que no está dando causa de ese tipo de percepciones, que, como se puede imaginar, es una tarea de enormes proporciones".

Sin embargo, no hacerlo puede tener consecuencias importantes, dicen Ortiz y Mandala.

"Entonces, fue aprender qué no hacer porque otras personas fueron despedidas".

"Si usted es uno de los muchos y ve que 'solo' está siendo atacado durante una reunión o ve que sus emociones no están siendo legitimadas, no guarde eso para el ámbito privado. Después en un correo electrónico o en el pasillo pude decir , 'Oh, por cierto, estuve de acuerdo contigo'", dice ella.