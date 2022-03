De dónde surgió el mito del alma gemela y por qué seguimos creyendo en él

31 minutos

"Me da un poco de verguenza, pero me enamoré perdidamente ese día ", dice Miller, quien tiene 45 años y vive en Reino Unido.

"El lunes siguiente, en el autobús escolar, les conté a todos mis amigos sobre aquel niño, mayor que yo, que me tomó de la mano".

No volvió a cruzarse con ese chico hasta que tenía 18 años. Pero, a partir de ahí, las cosas fluyeron rápido.

"Sabíamos que no había razón para no casarnos, porque éramos almas gemelas".

Una breve historia de las almas gemelas

De hecho, en los últimos 50 años , la popularidad de la idea no ha hecho más que aumentar.

Nuestra comprensión del amor y las relaciones puede haber evolucionado desde el año 385 a. C., cuando Platón escribió Simposio, pero la idea de tener "otra mitad" todavía existe para muchos y ha perdurado en numerosas culturas a lo largo de la historia.

El poeta persa del siglo XIII y erudito islámico Rumi planteó la idea de que no es que los amantes se encuentran finalmente, sino que de alguna manera están el uno en el otro todo el tiempo .

La "década del yo"

¿Expectativas prácticas?

Sin embargo, en la práctica, buscar un alma gemela puede no ser el mejor enfoque.

Dado que están esperando a la persona perfecta, es más probable que duden de su relación o vean un contratiempo en el camino como un factor decisivo: tal vez, después de todo, esta no era la persona.

"La expectativa de que algo será instantánea y eternamente perfecto solo conduce a la decepción y el resentimiento , porque esto simplemente no es realista", dice Ruth Micallef, consejera registrada en la Asociación Británica de Asesoramiento y Psicoterapia y que trabaja con muchos pacientes que experimentan problemas en sus relaciones.

Pero, en última instancia, creer que has encontrado a tu alma gemela puede no ser algo bueno, y los expertos dicen que ciertamente no deberías preocuparte en buscar una.