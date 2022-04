¿Por qué seguimos avergonzando a la gente soltera?

La vergüenza de soltero resulta de sesgos negativos sobre las personas que no tienen pareja: deben estar tristes y solas por no tener pareja; están buscando activamente una, pero aún no encontraron una; y deben tener algo malo que les hace estar solos.

"La soltería alguna vez se consideró un período de transición, cuando las personas marcaban el tiempo hasta que se casaban o se volvían a casar", dice Bella DePaulo, autora de Singled Out: How Singles are Stereotyped, Stigmatized and Ignored, and Still Live Happily Ever After ("Señalados: cómo los solteros son estereotipados, estigmatizados e ignorados, y aún así viven felices para siempre").