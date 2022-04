Por qué tener romances en el trabajo es muchas veces inevitable

No hay duda de que es menos atractivo enviarle a un colega un emoji de guiño a través de mensajes que intercambiar una mirada tímida junto a la máquina de café.

Los expertos dicen que hay razones específicas por las que los trabajadores simplemente no pueden dejar de involucrarse con sus colegas, incluso mientras están aislados durante una crisis de salud global.

Algo tan viejo como el tiempo

Y aunque la confraternización es un dolor de cabeza para muchas empresas, el romance entre colegas ha existido durante décadas, si no es que siglos.

"Incluso remontándonos a la era industrial, ya había cierta discusión sobre la atracción de las personas entre sí en el lugar de trabajo", dice Amy Nicole Baker, profesora de la Universidad de New Haven, EE.UU., que estudia estos fenómenos y la psicología organizacional.

Ya en la década de 1800 había interacciones románticas en los primeros días del trabajo administrativo, con mujeres y hombres en las oficinas involucrados en "comportamientos que no tenían nombre" , según los críticos de la época.

Pero muchas parejas se conocen en el trabajo, y no necesariamente termina en escándalo (por el contrario, podría conducir a un final de cuento de hadas, como los Obama , que se conocieron en una oficina de abogados de Chicago cuando tenían unos 20 años).

"No es sorprendente que tanta gente se fije en las personas del trabajo", ya que trabajar ha estado "tomando cada vez más y más de nuestro tiempo" a lo largo de los años, dice Vanessa Bohns, profesora de comportamiento organizacional en la Universidad de Cornell, EE.UU., quien estudia la dinámica del romance entre colegas.

Intimidad y familiaridad

Pero este sesgo no se limita a la proximidad física.

Es inevitable, ¿ahora qué?

"Una vez que alguien en el equipo tiene una relación, de modo que no es solo un compañero de trabajo, eso cambia la norma de una manera que es incómoda", apunta Bohns. "Ya no sabes lo que es apropiado".

Sin embargo, dado que el romance en la oficina no va a desaparecer, algunos expertos dicen que las empresas inteligentes permitirán que los empleados tengan citas, mientras se aseguran de que no se crucen las líneas profesionales .

"Administrarlo, en lugar de fingir que no existe, o que no debería existir, es el mejor enfoque", dice Johnny C Taylor Jr, director ejecutivo de SHRM.