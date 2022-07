Nómadas digitales: los países que ofrecen visas exclusivas para atraer a trabajadores remotos

1 hora

Libres de impuestos

"Te sacan de la incertidumbre legal y te permiten cumplir plenamente con la fiscalidad del lugar donde vives. Si tienes intención de convertirte en no residente de tu país de origen, también es mucho más fácil demostrar que te fuiste y eres un expatriado".

Técnicamente no se les permitía trabajar en un país extranjero, y tampoco eran empleados locales.

Y no tienen por qué verse como una estrategia para evadir impuestos: la mayoría de los nómadas todavía los pagan en sus países de origen para mantener la ciudadanía o recibir beneficios de salud y pensiones.

Los requisitos para el visado

Los ingresos mínimos requeridos pueden variar desde US$ 5.000 mensuales en EAU hasta US$ 2.770 en Malta o US$ 1.500 en Brasil.