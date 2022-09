Adiós al "qué somos": por qué la generación Z no quiere definirse en sus relaciones

24 minutos

Distintos estudios demuestran que las actitudes de la generación Z (nacidos entre la mitad de los 90 y la mitad de los 2000) hacia las citas y el sexo han cambiado en relación a las generaciones anteriores.Ahora adoptan un enfoque especialmente pragmático en el amor y el sexo y, en consecuencia, no priorizan el establecer relaciones románticas con un mayor nivel de compromiso de la misma manera que lo hicieron sus antecesores.

Sin embargo, eso no implica que no tengan interés en el romance y las intimidad ; más bien, están encontrando nuevas formas de satisfacer esos deseos y necesidades de un modo que encaje mejor en sus vidas. Este cambio ha dado lugar a la idea de "situationship" (algo así como "estar en una situación"), un término que describe un área gris entre la amistad y una relación algo más formal.

Esta "situación" da nombre a una etapa complicada de definir de las citas que, según los expertos, se ha disparado en popularidad entre la generación Z. "Ahora mismo, solventa y cubre las necesidades que se tengan de sexo, intimidad, compañía o lo que sea, pero esto no significa que vaya a haber un futuro a largo plazo", dice Elizabeth Armstrong, profesora de sociología de la Universidad de Michigan (EE.UU.), cuya investigación se centra específicamente en la sexualidad y en este tipo de relaciones a medio camino entre lo casual y lo formal.

Sin necesidad de "ir a algún lado"

En algunos casos, quedan limitadas por el tiempo y la idea de que un arreglo informal es lo mejor para el momento en que se da. Este podría ser el caso, por ejemplo, de dos estudiantes universitarios de último año que se plantean que la relación no progrese a algo más comprometido considerando que su horizonte laboral podría llevarlos a ciudades diferentes.

El concepto de "situationship" va en contra de "esta noción de que estar con alguien que no va a ninguna parte es 'perder el tiempo'", dice, un sentimiento que, según ella, la generación Z está adoptando cada vez más. Las personas con este tipo de arreglo optan voluntariamente por estar en el área gris de una relación indefinida. Según Armstrong, creen que "la situationship, por la razón que sea, funciona en este momento. Y, por ahora, no me voy a preocupar por tener algo que 'va a alguna parte'".