"Siempre soñé con ser un padre amo de casa": los padres que eligen trabajar en el cuidado de los hijos

12 minutos

Más comunes, pero aún muy pocos

Pero aún es algo relativamente raro. De las familias estadounidenses con parejas ​​heterosexuales, apenas el 5,6% tienen madres que trabajan y padres que no , en comparación con el 28,6% con padres que tienen un trabajo y madres que no tienen.

Un modelo que persiste

"En la secundaria, nunca me vi yendo a la universidad y con una carrera elegante. Siempre me emocionó ser padre", explica Spencer Bouwhuis, de 25 años, desde Utah, EE.UU.

"Simplemente no pensé que me darían una respuesta positiva si decía la verdad", explica.

"Me encantó"

"Siento que me están observado"

"A veces, siento que me están observado. Estoy lavando los platos y siento que algún tipo de grupo jerárquico de supervisión masculina me está observando, controlándome y diciéndome: '¿Por qué lavas tanto los platos?'", cuenta el psicólogo estadounidense.

"Se espera que las mujeres lo hagan"

Ideas arraigadas sobre el género

"Los propios padres no siempre se sienten equipados para ser padres de tiempo completo, no porque no quieran, sino porque sienten que no tienen el conocimiento o las habilidades para hacerlo, o (porque sienten) que la madre es más la adecuada naturalmente para llevar a cabo la tarea", explica.