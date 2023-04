Qué es el ileísmo, la antigua técnica que te ayudará a pensar con más sabiduría

1 hora

Como escritor especializado en psicología, me he encontrado con cientos de consejos basados ​​en evidencia para pensar mejor. Pocos me han resultado tan útiles como la antigua estrategia del ileísmo.

La paradoja de Salomón

Si he recibido comentarios negativos de un colega, por ejemplo, mi sentimiento de vergüenza podría llevarme a ponerme demasiado a la defensiva. Eso me podría llevar a descartar sus opiniones sin considerar si sus consejos podrían ser útiles a largo plazo.

* David Robson es escritor científico y autor de The Expectation Effect: How Your Mindset Can Transform Your Life.