Las 10 películas que no te puedes perder en 2019 según la BBC

¿Quieres planear ya qué películas ver en 2019?

Después de recomendarte diez películas imprescindibles de 2018, ahora los editores de BBC Culture te presentan otras diez que no te puedes perder el año que comienza.

Hay de todo: superheroínas, lo último de Quentin Tarantino, terror, la adaptación de la televisiva Downton Abbey y hasta el regreso de El Rey León.

Y sí, también el retorno de Brad Pitt...

Estas son nuestras recomendaciones.

Capitana Marvel

Derechos de autor de la imagen Marvel Studios Image caption Brie Larson interpreta a la superhéroe Carol Danvers.

Alienígenas, acción, un origen misterioso… Brie Larson interpreta a la última superheroína de Marvel, Carol Danvers, que descubre sus poderes como Capitana Marvel. Ambientada en la década de los 90, en la película Danvers busca su verdadera identidad mientras intenta salvar la Tierra durante una guerra entre razas alienígenas.

Si ella no puede con todo, ¿quién podrá? Danvers creció con los Krees, unos guerreros nobles entre los que se encuentra Annette Bening. Jude Law se deja ver en el tráiler interpretando un papel sobre el que tiene prohibido hablar, y Samuel L Jackson aparece como el incondicional de "Los Vengadores" Nick Fury. Puede que "Los Vengadores: Endgame" reciba más atención antes de su estreno el próximo año, pero "Capitana Marvel" podría ser la película más fresca de la franquicia.

Once upon a time in Hollywood

Derechos de autor de la imagen Andrew Cooper / CTMG Inc Image caption Margot Robbie interpreta a Sharon Tate en la última película de Quentin Tarantino.

Las películas de Quentin Tarantino siempre hacen ruido. Este tiene ración doble de estrellas cinematográficas y, además, unas escalofriantes insinuaciones de violencia. Leonardo DiCaprio interpreta a la ex estrella de un western en formato de serie de televisión y Brad Pitt es su doble en las escenas de riesgo.

La historia está ambientada en 1969, poco antes de los asesinatos de Charles Manson. Margot Robbie interpreta a Sharon Tate, una futura víctima de Manson. Al Pacino interpreta al agente del personaje de DiCaprio. Contar con todas esas estrellas no es barato: la película costó 95 US$ millones. Con su alusión a la épica "Once upon a time in the West", de Sergio Leone, uno de los héroes tras las cámaras de Tarantino, sin duda esta película tiene grandes ambiciones.

Us

Derechos de autor de la imagen Universal Pictures Image caption Hay mucho secretismo alrededor de la trama de "Us".

La brillante película de terror -con toques cómicos- "¡Huye!", fuertemente crítica con el racismo, se convirtió en un éxito sorprendente y estableció a su director, Jordan Peele, como uno de los escritores y directores más interesantes de la actualidad.

Su nuevo film se promociona como "Una nueva pesadilla", pero hay tanto secretismo alrededor de la trama que parece una película de Marvel. Los protagonistas son Lupita Nyong'o y Winston Duke (M'Baku en "Pantera negra"), junto con Elisabeth Moss, que aseguró que "Us" es fiel al estilo de Peele de "películas para comer palomitas que hacen pensar".

El rey León

Derechos de autor de la imagen Walt Disney Pictures Image caption Disney ha dado vida a 'El rey león'.

Disney le da a una de sus películas animadas más queridas un 'remake' de alta tecnología utilizando imágenes reales generadas por computadora. Parece que James Earl Jones, una vez más la voz de Mufasa, fue el único actor insustituible de la película de 1994.

Aquí Donald Glover es la voz del adulto Simba, con Beyoncé como su amada, Nala, y Chiwetel Ejiofor es el villano Scar. Seth Rogen y Billy Eichner ponen el toque cómico como Pumba y Timón. Con la ayuda de Beyoncé, Elton John reelaboró las canciones del original, incluido el "Ciclo de la vida" que no nos podremos sacar de la cabeza.

Downton Abbey

Derechos de autor de la imagen Focus Features Image caption La historia de la película de "Downtown Abbey" comienza alrededor de 1927.

Esta película ya llega con la audiencia incorporada. Regresan la familia Crawley y sus sirvientes, a excepción de los personajes muertos. Lo sentimos, no hay fantasma de Matthew. Pero Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Jim Carter y los demás sí están, incluyendo a Maggie Smith como la condesa viuda, para deleitarnos con aforismos deliciosamente fulminantes.

La historia comienza alrededor de 1927, después de que la serie terminara felizmente, sin nadie en prisión y con romances por todas partes. El escritor Julian Fellowes debe de haber preparado algunas catástrofes. Los nuevos personajes de la película incluyen a Imelda Staunton como prima de Lord Grantham.

Ad Astra

Derechos de autor de la imagen Twentieth Century Fox Image caption Brad Pitt protagoniza esta película de James Gray.

Brad Pitt se lanza al espacio en esta aventura de ciencia ficción del director James Gray, cuya espectacular "La ciudad perdida de Z" fue una de las mejores películas de 2016. El personaje de Pitt busca a su padre (Tommy Lee Jones), que desapareció dos décadas antes en una misión a Neptuno.

Seguramente el parecido con la trama del padre que se pierde en el cosmos de "Un viaje en el tiempo" es pura coincidencia. Gray comparó "Ad Astra" con "El corazón de las tinieblas" de Joseph Conrad, por lo que podemos esperar que alguien de la familia se salga de la norma, lo que en las manos de Gray podría significar otro increíble viaje a una tierra desconocida.

Rocketman

Derechos de autor de la imagen Paramount Pictures Image caption En este 'biopic', Taron Egerton canta y actúa como Elton John en los años previos a su descubrimiento, en 1977

Para alguien que no se dedica a ello, Elton John está teniendo un gran año en el cine ("El Rey León"). En este autorizado biopic musical, etiquetado como "una verdadera fantasía", Taron Egerton canta y actúa como Elton en los años previos a su descubrimiento, en 1977.

No faltan las chaquetas relucientes, las gafas gigantes y los flashbacks a sus épocas de desintoxicación. El director, Dexter Fletcher, se hizo cargo del biopic sobre Freddie Mercury, "Bohemian Rhapsody", reemplazando a Bryan Singer. "Rocketman" podría aprovechar el filón de películas para levantarse y bailar con un trasfondo oscuro.

La mujer en la ventana

Derechos de autor de la imagen Fox 2000 Pictures Image caption 'La mujer en la ventana' es una adaptación para la gran pantalla de la novela homónima de AJ Finn.

La exitosa novela del mismo nombre de AJ Finn fue ampliamente elogiada como hitchockiana, un 'thriller' perfecto para la gran pantalla. Y aquí está, con nominados y ganadores al Oscar. Amy Adams es una psicóloga agorafóbica que espía a sus vecinos -interpretados por Julianne Moore y Gary Oldman- que tiene que convencer al mundo de que no se imaginó el crimen que tuvo lugar en la calle. ¿O sí?

El gran Brian Tyree Henry ('Viudas') incorpora a su lista de papeles secundarios un rol de detective. El director, Joe Wright, es conocido por películas de época prestigiosas como "Las horas más oscuras" y "Expiación, deseo y pecado", pero también realizó el subestimado thriller de 2011 "Hanna", con Saoirse Ronan como asesino adolescente, así que sabe cómo aumentar el suspenso.

Star Wars: Episodio IX

Derechos de autor de la imagen Lucasfilm Image caption La vieja franquicia de 'Star Wars' no puede prometer originalidad, pero la trilogía prospera con el dinamismo de su elenco más joven

Nueva entrega de "Star Wars", la tercera de la "trilogía secuela" de "El despertar de la Fuerza" y "Los últimos Jedi". La vieja franquicia no puede prometer originalidad, pero la trilogía prospera con el dinamismo de su elenco más joven. Daisy Ridley es Rey, la heroína. Adam Driver interpreta a Kylo Ren -posiblemente el mejor personaje oscuro desde su abuelo, Darth Vader-, y John Boyega es el íntegro Finn.

El metraje sobrante de películas anteriores traerá de regreso a Carrie Fisher como Leia, ahora una General en la Resistencia. El director es JJ Abrams, de "El despertar de la Fuerza".

Last Christmas

Derechos de autor de la imagen Universal Pictures Image caption Emma Thompson escribió, junto con Bryony Kimmings, esta historia de amor.

A veces solo se necesitan dos palabras para hacer que una película sea atractiva: Emma Thompson. Ella escribió (con el dramaturgo Bryony Kimmings) y aparece en este romance, inspirado en la canción "Last Christmas" de George Michael, y que incluye más de su música. Emilia Clarke (lejos de su papel de Madre de Dragones en 'Juego de tronos') interpreta a Kate, que trabaja en una tienda navideña vestida de elfa en la que entra un atractivo hombre interpretado por Henry Golding ('Crazy Rich Asians').

El director Paul Feig, cuyas películas incluyen las ruidosas "Damas en guerra" y más recientemente el thriller cómico "Un pequeño favor", describe la película, irresistiblemente, como "una carta de amor a Londres".

