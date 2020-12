TikTok: las cosas que cambiaron con su explosión en 2020

Así como para ser un Boomer (como se conoce en inglés a la generación nacida entre 1946 y 1964) no necesariamente hay que pertenecer a un grupo demográfico sino más bien a un tipo de mentalidad, no hay un umbral de edad para TikTok: es más una disposición a lanzarse al caos de internet.

Tener una gran cantidad de seguidores en TikTok se traduce en un extraño tipo de celebridad en 2020. Solo tengo 140.000 seguidores, lo que es bastante poco para lo que es internet, pero ahora no transcurren dos semanas sin que alguien me reconozca en la calle.

Una nueva era de activismo digital

Kareem Rahma publicando escenas en Minneapolis con la melodía de la remezcla de Post Malone de la canción This Is America de Childish Gambino se convirtió en un momento cultural clave para los usuarios jóvenes desesperados por un cambio en Estados Unidos y más allá.

Pocos recordarán que en los primeros días posteriores a la muerte de George Floyd, las páginas #GeorgeFloyd y #BlackLivesMatter tuvieron cero visitas debido a un "error técnico". Un año antes, The Intercept había encontrado evidencia de que los moderadores posiblemente estaban suprimiendo en el algoritmo a los creadores pobres, discapacitados y no blancos.

Pero para muchos, la plataforma ha comenzado a sentirse como un lugar diferente recientemente, con creadores más diversos que aparecen en la página For You (para ti) y más iniciativas que promueven la inclusión.

En el verano de este año, hice una película sobre cómo el activismo algorítmico -la forma en que los usuarios comentan, usan el botón "me gusta", comparten y vuelven a ver videos para impulsarlos en el algoritmo de TikTok- ha sido una forma importante para que los activistas sociales bloqueados se movilicen cuando no pueden salir de casa.

El humor absurdo de TikTok ha cambiado la comedia en internet

En un mundo en el que a menudo no hay mucho de qué reírse y hay mucho miedo existencial, no sorprende que una aplicación de la Generación Z haya aceptado a artistas como Ryan con tanta facilidad.

El año en que la cultura de los memes se volvió 3D para siempre

Ya no vivimos en un mundo de memes en 2D de Pepe the Frog, del novio que mira a otra mujer y de ese hombre con la extraña cara arrugada riéndose de las cosas. El ámbito del arte visual en línea ahora no solo exige PhotoShop, sino también habilidades de edición de video.

Los músicos independientes se vuelven virales

La canción Around Me de Will Joseph Cook recientemente se volvió viral en TikTok.

"Los medios tradicionales no tienen el loco alcance global que crea TikTok", dice Will Joseph Cook, quien recientemente se volvió viral en la plataforma con su canción Be Around Me. La lanzó de forma independiente y ahora disfruta de más de 200.000 seguidores.