Cómo descansar y no hacer nada se convirtió en un arte y un "acto de resistencia" contra el sistema

Hay expertos que señalan que muchas veces no hacer nada es lo mejor que podemos hacer.

El año pasado, la estudiante de diseño afincada en Rotterdam Kirsten Spruit creó instalación audiovisual a la que llamó "Un Espacio para permanecer". A los visitantes se les invitaba a tumbarse boca abajo en un colchón negro, envolverse en unos audífonos que reproducían sonidos típicos de paisajes agradables y no hacer nada en absoluto.

Un video que mostraba lentamente una sucesión de mensajes del tipo de "Siento que no hice nada hoy" alentaba pensamientos relacionados con la pasividad en los participantes. Spruit afirma: "'Un Espacio para Permanecer nace de una investigación alrededor del sentimiento de actividad permanente, de la necesidad de ser siempre productivos y eficientes, que parece dominar las vidas de tanta gente, especialmente entre mi generación".

Todo esto se está cobrando un peaje: nos sentimos culpables cuando descansamos, así que no lo hacemos lo suficiente. A comienzos de este año, una investigación entre estadounidenses de entre 45 y 65 años reveló que estaban más estresados que la gente de su edad en la década de 1990. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado el estrés como una de las "epidemias del siglo XXI".

No es de extrañar. La pandemia de covid ha acarreado que nos encontremos al mismo tiempo frenéticos, preocupados, frecuentemente en casa y sin acceso a la mayoría de las actividades reparadoras de la vida. Si la emergencia global nos está enseñando algo, es que los viejos modos de vida no funcionan, ni para nosotros, ni para los demás, ni para el planeta. Necesitamos revisar no solo nuestro comportamiento, sino el de la sociedad. Una de los mejores maneras de hacerlo podría ser, simplemente, parar.