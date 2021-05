¿Por qué algunos narcisistas en realidad se odian a sí mismos?

Es difícil sentir compasión por alguien que está tan pagado de sí mismo, y en muchos casos no está claro por qué querríamos simpatizar con las personas que más nos repelen.

Sin embargo, investigaciones indican que, a diferencia de Narciso mirando su reflejo en el lago, muchos narcisistas en realidad no están enamorados de ellos mismos .

Gran parte del tiempo, el comportamiento de un narcisista no está impulsado por el amor sino por el odio hacia sí mismo .

El hecho de que algunos narcisistas quizá no se gusten no solo desmonta lo que se suele pensar sobre los fanfarrones, sino que también sugiere que quizá queramos repensar la forma en la que interactuamos con los narcisistas.

"No se sienten bien"

"El narcisismo no es una cuestión de amor propio. Es casi en su totalidad desprecio por uno mismo".

Dos tipos de narcisistas

Un nuevo estudio de la Universidad de Nueva York muestra que los narcisistas grandiosos quizá no sean considerados narcisistas, porque su comportamiento puede parecerse a la psicopatía, un trastorno en el que las personas actúan sin empatía para beneficio propio.

El equipo investigador sugiere que el otro tipo, el de los vulnerables, es el de los verdaderos narcisistas, porque no buscan poder ni dominio, sino afirmaciones positivas y una atención que eleven su estatus e imagen en la mente de los demás.

" No se sienten bien hacia ellos mismos en absoluto ", dice Pascal Wallisch, profesor clínico asociado en la Universidad de Nueva York y autor del estudio.

"El documento no está hecho para demonizar a los narcisistas, para nada. Al contrario, necesitamos mucha más compasión".

En el estudio participaron casi 300 estudiantes universitarios que respondieron a cuestionarios que medían rasgos de la personalidad, como ser inseguro o no tener empatía, con afirmaciones como: "tiendo a no tener remordimientos" o "importa que se me vea en eventos importantes".