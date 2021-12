"West Side Story" de Steven Spielberg: el veredicto de la crítica de la BBC

La versión cinematográfica de 1961 puede haber ganado 10 premios Oscar, pero está irremediablemente ligada a un escenario , como solía suceder con las películas musicales de la década de 1960. En la de Spielberg esto no sucede.

Aquí está en libertad condicional, después de haber pasado un año en prisión por golpear a otro hombre casi hasta la muerte, una experiencia que lo ha dejado decidido a reformarse. Puede ser difícil aceptar el cambio del personaje de delincuente a alma sensible, pero esto agrega otra capa de ironía trágica .

Y en la innovación más inspirada de la película, la farmacia donde trabaja Tony ya no es propiedad de un hombre llamado Doc, sino de su viuda, Valentina. De mirada aguda y amable, es interpretada con una calma centrada nada más y nada menos que por Rita Moreno , quien ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto como la novia de Bernardo, Anita, en la película original.

Tony encuentra a María y sube por la escalera de incendios hasta su ventana, que da a un patio donde hay ropa tendida entre los edificios. Si no creemos en su improbable historia de amor a primera vista, nada en West Side Story puede funcionar.

La secuencia de "María" y Tonight crea el episodio más exquisito de la película. Pero sabemos que se avecina una pelea entre los Jets y los Tiburones, y que no puede terminar bien.

En otros aspectos destacados, DeBose trae una alegría volátil al tema Am e rica , una secuencia escenificada como un baile elaborado por las escaleras de su casa hacia las calles de su barrio. Zegler obtiene su propia pieza central vibrante en I Feel Pretty .

Pero el momento más elocuente y conmovedor es el de Moreno. (Esto no debería ser un spoiler, pero si eres especialmente sensible a las revelaciones, salta al último párrafo). La canción Somewhere, generalmente cantada por los amantes como una expresión de esperanza, ahora la canta Valentina, sola en su tienda. después de enterarse de que ha habido dos muertes, una causada por Tony.