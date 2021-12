15 de las fotos más impactantes que dejó 2021

1. Discurso de la COP26, Tuvalu, noviembre de 2021

La impactante imagen y sus palabras me hicieron recordar una historia de comunidades amenazadas por las olas del aterrador cuadro de Jan Asselijn, " The Breach of the Saint Anthony's Dike near Amsterdam " (La brecha del dique de San Antonio cerca de Amsterdam).

2. Escultura, Italia, 2021

3. Avión de la Fuerza Aérea de EE.UU., aeropuerto de Kabul, agosto de 2021

4. Astronautas, Israel, 2021

5. Manifestantes, Escocia, noviembre de 2021

7. Niña, Gaza, mayo de 2021

8. Lago, Serbia, 2021

9. Niño, Indonesia, 2021

10. Revuelta del Capitolio, EE.UU., enero de 2021

11. Buque de contenedores Ever Given, Egipto, marzo de 2021

Las fotos de una diminuta excavadora que intentaba liberar el enorme buque inspiraron muchos y divertidos memes que a su vez recuerdan famosas y ridículas imágenes en miniatura, como la ilustración al estilo "David vs Goliat" del siglo XV del B"Book of hours" (Libro de Horas) de un iluminador flamenco anónimo conocido como "The Master of the Dresden Prayer Book"Book of hours"Book of hours" (Libro de Horas) de un iluminador flamenco anónimo conocido como "The Master of the Dresden Prayer Book" (El Maestro del Libro de Oraciones de Dresde).