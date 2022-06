E.T. cumple 40 años: por qué el clásico infantil de Steven Spielberg sigue siendo una película única

Desde entonces, mucho de su trabajo se ha enfocado en la cultura de la juventud : desde las aventuras heróicas de las antiguas historietas para jóvenes y adolescentes que inspiraron la saga de Indiana Jones, hasta Hook, de 1991, una versión revisionista de Peter Pan, el chico que no quería crecer.

Las referencias a "parques de diversión" de las películas Jurassic Park también siguen esta línea de su filmografía, al igual que algunos de sus trabajos más recientes como The BFG (2016) y Tin Tin (2011).

Pero antes de todos estos filmes vino E.T. e l Extraterrestre , que estrenó en las salas de cine de EE.UU. hace 40 años una semana como la actual.

Un éxito instantáneo

E.T. el Extraterrestre se lanzó en el festival de cine de Cannes el 26 de Mayo de 1982, un par de semanas antes de su estreno en EE.UU. Había sido elegida para cerrar la edición número 35 del prestigioso evento.

Spielberg no era - y no es - un director independiente, así que el estreno no era seguro.