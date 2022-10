Blonde: por qué Marilyn Monroe es el ícono más incomprendido del mundo

Piensa en Marilyn Monroe, y ciertas imágenes vendrán a tu mente instantáneamente: los labios rojos, ligeramente separados; los ojos soñolientos de sirena; el cabello rubio platinado; y esa voz, entrecortada, como si acabara de despertarse y no pudiera esperar a que te unas a ella en la cama.

Una versión anterior

La de Dominik no es la primera adaptación cinematográfica del libro de Oates.

Marilyn no es meramente cosificada (la primera toma que vemos de ella es su trasero durante el rodaje de "La comezón del séptimo año", 1955), es pinchada, examinada, violada, sometida a dos abortos forzados y abusada física y emocionalmente.

Blonde parece tener la intención de destruir a Marilyn Monroe, la mujer, y pervertir su imagen al no mostrarnos nada del talento, la ambición o el orgullo en su trabajo .

La misma vieja historia

"Por favor, no me conviertas en una broma", le rogó Marilyn a un entrevistador no identificado cerca del final de su vida.