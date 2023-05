Los libros para niños que están siendo prohibidos en Estados Unidos

29 minutos

Silenciando voces

Los libros para jóvenes lectores que han sido puestos en la mira por temas como raza, género y sexualidad incluyen "Género Queer" de Maia Kobade, "No todos los chicos son azules" de George M. Johnson, "Ojos azules" de Toni Morrison y "Lawn Boy" de Jonathan Evison.

"Los estadounidenses gozan de libertad de expresión y libertad para relacionarse con la expresión de otros. Nos acercamos a los libros y las ideas con las que queremos relacionarnos, pero no tenemos el derecho de decidir qué pueden leer y pensar nuestros vecinos. No tenemos el derecho a callar las historias que no nos gustan", añade.