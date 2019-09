Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Hipertimesia es el síndrome por el que algunas personas pueden recordar cada detalle de su vida.

Me acuerdo como, con tan sólo una semana de vida, estaba envuelta en una manta de algodón rosa", recuerda Rebecca Sharrock. "Por alguna razón siempre sabía si era mi madre quien me tenía en brazos. Ella era mi persona favorita y de forma instintiva sabía estaba con ella".

Teniendo en cuenta que las memorias de cualquier persona normal suelen comenzar a los 4 años, uno puede pensar que los recuerdos de Sharrock son, en realidad, un sueño más que un recuerdo real.

Pero es que esta australiana de 27 años no tiene una memoria como la del resto del mundo.

Esta joven sufre de un síndrome conocido como "Memoria Autobiográfica Muy Superior" (HSAM, por sus siglas en inglés) o hipertimesia. Este trastorno neurológico extraordinario significa que Sharrock puede acordarse de todas y cada una de las cosas que vivió en su vida.

Al principio de cada mes, elijo los recuerdos buenos que tuve en el mismo mes de años anteriores" Rebecca Sharrock, padece hipertimesia

Las personas con hipertimesia pueden recordar sin esfuerzo y de forma inmediata lo que hicieron, lo que llevaron puesto o dónde estaban y a qué hora. Pueden rememorar noticias y acontecimientos con un detalle fotográfico y con una precisión equiparable a una grabación.

El descubrimiento

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Sharrock creía que todo el mundo recordaba las cosas con tanto detalle como ella.

Hasta hace unos años Sharrock creía que todo el mundo recordaba las cosas de la misma manera que lo hacía ella.

Un día sus padres la llamaron para viese en la televisión una noticia sobre personas con hipertimesia.

"Fue el 23 de enero de 2011", recuerda. "Cuando esa gente contaba sus recuerdos de forma muy concreta, los periodistas se quedaban realmente asombrados. Yo les pregunté a mis padres: '¿Porqué están diciendo que eso es asombroso, acaso no es normal?'".

Fue ahí que le explicaron que no y que pensaban que ella tenía el mismo síndrome.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Las personas con hipertimesia pueden recordar todo con una precisión fotográfica.

La familia contactó a los académicos mencionados en el reportaje y estos la sometieron a varias pruebas. Finalmente fue diagnosticada en 2013.

La hipertimesia fue descubierta en 2000 y sólo se conoce a 60 personas en todo el mundo que la padecen.

Un tormento

¿Por qué algunas personas nacen con hipertimesia? Se sigue investigando mucho sobre este síndrome, ya que es es bastante nuevo. Pero algunas investigaciones sugieren que el lóbulo temporal (que ayuda a procesar la memoria) es mayor en el cerebro de los individuos con hipertimesia.

También tienen más grande el llamado núcleo caudado, que ayuda a aprender pero también puede desempeñar un papel en el trastorno obsesivo compulsivo.

Hipertimesia significa que los recuerdos se graban con sumo detalle y, a pesar de que es fascinante para la ciencia, puede ser un tormento para quien la padece.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Algunas investigaciones apuntan a que el lóbulo izquierdo del cerebro es mayor en las personas con hipertimesia.

Algunas personas con hipertimesia dicen que sus memorias están sumamente organizadas, Sharrock (que también es autista) afirma que su cerebro está abarrotado y que puede revivir recuerdos de forma constante, lo que le provoca dolores de cabeza intensos e insomnio.

Sharrock también ha sufrido de depresión y ansiedad. Su memoria extraordinaria la hace sentir como si fuera una máquina del tiempo de emociones.

"Si recuerdo algo que me pasó cuando tenía 3 años. Mis emociones son las mismas que las que tenía a los 3 años, aunque mi mente y mi conciencia sean las de un adulto", dice.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Cuando Sharrock revive emociones de su infancia le cuesta controlarlas.

Esta disparidad entre su cabeza y su corazón la lleva a la confusión y a la ansiedad.

Batalla

Sharrock aprendió a usar los recuerdos positivos para desbancar a los negativos.

"Al comienzo de cada mes, elijo las mejores memorias que tuve ese mismo mes de años anteriores".

Revivir los recuerdos positivos le ayuda a llevar mejor las "memorias invasivas" que la deprimen.

Si bien las personas con hipertimesia pueden recordar momentos básicos de un día determinado, a menudo esas cosas también forman parte de una experiencia o un interés personal que puede ayudarlos a codificar la memoria.

La hipertimesia también da una perspectiva asombrosamente nueva sobre cómo los bebés y los niños ven el mundo.

"Estaba en mi cuna y sólo quería girar la cabeza para ver lo que había a mi alrededor, como el ventilador que había al lado. Me fascinaba, pero no fue hasta que tuve un año y medio que dije: '¿Por qué no me levanto y veo qué podrá ser eso?'", cuenta Sharrock.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption "Puedo controlar mis sueños y rara vez tengo pesadillas", dice Sharrock.

Otro aspecto de esta habilidad es cómo puede afectar el sueño en las personas con hipertimesia.

Sharrock dice: "Ahora que soy una adulta puedo controlar mis sueños y en raras ocasiones tengo pesadillas, porque creo que si pasa algo que me asusta simplemente cambio la secuencia".

Esto no era posible cuando tenía apenas meses de vida. Con un año y medio empezó a tener sueños que no era capaz de diferenciar de la vida real. "Por eso lloraba por la noche", explica.

Esperanza

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Estudiar a las personas con este síndrome podría ayudar a encontrar una cura para el Alzheimer.

Quizás las personas con hipertimesia tienen una mayor capacidad para tener sueños lúcidos, aquellos en los que puedes controlar lo que haces mientras duermes.

Sharrock forma ahora parte de dos proyectos de investigación con la Universidad Queensland y la Universidad de California y se espera que los hallazgos puedan ayudar a las personas con Alzheimer.

A pesar de tenermemorias nítidas sobre cada episodio de su vida, lo único que no recuerda es su nacimiento.

"Es el único día que no me acuerdo", asegura. "No tengo recuerdos de estar en el vientre de mi madre o del momento de la salida, pero creo que prefiero no recordarlo".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption "El día de mi nacimiento es lo único que no recuerdo"

A pesar de que su mente es un disco rayado, Sharrock insiste en que ella no cambiaría nada.

"Debido a mi autismo, no quiero ningún tipo de cambio. Esta es la persona que soy y que conozco. Quiero seguir pensando y sintiendo de la misma manera que lo hago ahora porque es como siempre lo he hecho. Simplemente me gustaría encontrar formas de llevarlo mejor", dice.

Lee la noticia original en inglés en BBC Future