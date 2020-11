Charles Darwin: la pionera teoría sobre el origen de la vida que el biólogo garabateó en una carta hace 150 años

Contrariamente a la creencia popular, Darwin no fue el primero en proponer que las especies evolucionan. La idea de que las poblaciones de animales cambian con el tiempo, por ejemplo, que las jirafas de hoy tienen el cuello más largo que sus antepasados lejanos, se discutió mucho en el siglo XIX.

Sin embargo, la teoría de la evolución no nos dice nada sobre cómo se formó la primera vida: solo nos dice cómo y por qué cambia la vida existente.

¿Cómo empezó la vida?

La investigación sobre el origen de la vida no comenzó realmente hasta la década de 1950.

Pero según un nuevo estudio publicado en mayo pasado, "la síntesis directa de aminoácidos o nucleobases", que son cruciales para la vida tal como la conocemos, " aún no se ha demostrado" en condiciones de ventilación alcalina.

Una carta a un amigo

"A menudo se dice que ahora están presentes todas las condiciones para la primera producción de un ser vivo, lo que podría haber estado presente alguna vez. Pero si (y oh, qué gran si) pudiéramos concebir en algún pequeño estanque cálido con todo tipo de amoníaco y sales fosfóricas, luz, calor, electricidad presentes, que un compuesto proteico se formó químicamente, listo para sufrir cambios aún más complejos, en el presente, tal materia sería devorada o absorbida instantáneamente, lo que no habría sido el caso antes de que se formaran las criaturas vivientes".

Darwin estaba proponiendo que la vida pudo comenzar no en el océano abierto, sino en una masa de agua más pequeña en tierra , que era rica en sustancias químicas.

En muchos sentidos, la idea de Darwin es irremediablemente incompleta, pero no se le puede culpar por eso. Estaba escribiendo antes del descubrimiento de ácidos nucleicos como el ADN, antes de que los biólogos entendieran cómo funcionan los genes y cuando el funcionamiento interno de las células vivas tenía mucho de misterio.

Darwin imaginaba que la vida comenzaba con una proteína, pero nadie sabía realmente qué eran las proteínas : no fue hasta 1902 que se entendió que las proteínas son cadenas de aminoácidos.

Calor y luz

La cuna de la civilización

No está claro cuál de estos escenarios es más plausible. Además, muchos investigadores más jóvenes se aseguran de no comprometerse con un escenario u otro, argumentando que aún no sabemos lo suficiente sobre los procesos que pueden dar lugar a la vida.