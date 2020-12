U-2: por qué siendo el mejor avión espía del mundo 65 años después de su creación

El avión más difícil de pilotar

Como cualquier avión, el U-2 tiene que volar lo suficientemente rápido como para que no se detenga y no tan rápido como para romperse; el desafío para su piloto es que a 21.300 metros puede haber solo unas pocas millas por hora de diferencia entre ambas velocidades. Un empujón accidental en los controles podría significar un desastre.

De la Guerra Fría al siglo XXI

"No vamos a desaparecer como programa y estamos invirtiendo mucho para llevar el U-2 a su nuevo entorno de misión . En esta nueva era no se ha planificado una fecha de caducidad", dice Irene Helley, directora del programa U-2 de Lockheed Martin.

Westwick, quien también escribió el libro Stealth: The Secret Contest to Invent Invisible Aircraft (Sigilo: la competencia secreta para inventar el avión invisible), asegura que " el U-2 es realmente el primer gran salto tecnológico hacia la inteligencia técnica".

Chris Pocock, ex periodista de aviación y autor de libros sobre este avión espía, afirma que a menudo le preguntan por qué los satélites no pueden hacer lo que hace el U-2.

El U-2 tiene un problema: no es particularmente invisible . Y eso significa que no puede volar sobre el espacio aéreo de otros países sin su conocimiento.

"Todo lo que yo diga debe considerarse provisional. Debe ser muy sigiloso si va a entrar en territorio no autorizado y hacer lo que hace el U-2 en territorio amigo. Pero no creo que reemplace al U-2 porque aparentemente es increíblemente caro. No están haciendo muchos [tan solo unos siete] y puede que no haya muchas ocasiones en las que puedan obtener permiso para volar", dice Pocock.