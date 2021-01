El otro virus que preocupa en Asia (y cómo trabajan los científicos para que no provoque otra pandemia)

Pudieron comprender la enfermedad en solo unos días, detectando el primer caso de c ovid-19 fuera de China.

Descubrieron que, además de ser un virus nuevo que no se originó en humanos, estaba más estrechamente relacionado con los coronavirus que ya habían encontrado en los murciélagos.

La próxima amenaza

Tasa de mortalidad del 40%-75%

"Supone una gran preocupación porque no hay tratamiento y este virus tiene una alta tasa de mortalidad", dice Wacharapluesadee.

Pero la científica no está sola en su preocupación.

Se enfocan en aquellos que presentan el mayor riesgo para la salud humana, aquellos que tienen potencial epidémico y aquellos para los que no existen vacunas.

Un virus siniestro

Y, como ya se han producido varios brotes en Asia, es probable que no hayamos visto el último.

El peligro acecha

Eso significa que los humanos en estas regiones deben preocuparse no solo por estar demasiado cerca de los murciélagos, sino también por consumir productos que los murciélagos podrían haber contaminado.

Pero muchos recolectores de guano no tienen idea de los riesgos a los que se enfrentan al hacerlo.

"El 60% de las personas que entrevistamos no sabían que los murciélagos transmiten enfermedades . Hay todavía una gran falta de conocimiento", dice Duong.

Cuando se le preguntó si había oído hablar del virus Nipah, una de las muchas enfermedades de riesgo que podrían portar los murciélagos, dijo: "Nunca. Los zorros voladores no molestan a los aldeanos, nunca me he enfermado".