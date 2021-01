Los beneficios de tener muchos amantes (si es que puedes manejarlo)

Esta definición significa que las travesuras de Pritchard no entraban en esta categoría, ya que Hart no las había acordado.

El psicólogo Justin Lehmiller le pidió a 4.000 estadounidenses que describieran sus fantasías sexuales para su libro "Tell Me What You Want" ("Dime lo que quieres").