Vacuna contra el coronavirus: cuán efectivo es recibir una sola dosis

Cómo funcionan las dosis de refuerzo

Pfizer-BioNTech

"La gente está muy interesada en este momento en ese gráfico en el artículo de Pfizer en el New England Journal of Medicine, donde muestran que debe haber algún tipo de beneficio de facto tan pronto como el día 14", dice Altmann.

Aunque una persona reciba una vacuna contra la covid-19, eso no implica que no pueda contagiarse y contagiar a otros.

Oxford-AstraZeneca

Moderna

CoronaVac

Sputnik V

Nuevamente, estos resultados no se han publicado en una revista revisada por pares y, por lo tanto, es posible que no sean confiables.

¿Tienes inmunidad con una dosis?

"Me comportaría exactamente como si no me hubiera puesto la vacuna todavía", dice Altmann. "No bajaría la guardia ni haría nada diferente".