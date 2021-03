Vacunar a los monos: la sorprendente estrategia para detener una posible pandemia en Sudamérica

Aproximadamente el 15% de las personas afectadas por la fiebre amarilla morirán de ella si no están vacunadas, una tasa de mortalidad muy superior a la de la covid-19.

Esta tendencia no se detendrá pronto, lo que significa que el próximo brote puede ser aún más mortífero.

El reto de la vacuna

Muchos brasileños no confían en las directrices de su gobierno cuando se trata de la salud pública.

Tras el brote de 2016-17, las largas colas para conseguir la vacuna y las noticias falsas difundidas en las aplicaciones de mensajería que decían que no era efectiva disuadieron a algunos de vacunarse.

Es más, puede que no haya suficientes vacunas para todos.

El peligro de los monos

"Es muy raro que la gente encuentre un mono muerto al lado de la carretera, eso no pasa nunca", dice Ruiz-Miranda.

La epidemia de 2017 demostró que no solo los humanos, sino también los tamarinos, podían ser vulnerables a una enfermedad común.

Vacunar a los tamarinos contra la fiebre amarilla no sólo ayuda a proteger a estos animales en peligro de extinción, sino que también a reducir la propagación del virus en los humanos.

Cazar un mono

En el trayecto de D'Arc desde Río hasta el límite de la Reserva Biológica del Poço das Antas, no paraba de cruzarse con las señales de la invasión humana en la selva autóctona: una autopista, un sistema acuífero, las plantaciones de plátano...

No tardaron en avistar lo que andaban buscando: de pelo anaranjado y cuerpo rellenito, era la hembra adulta de tamarino conocida por su número F16 y se hallaba sentada en la estrecha rama de un árbol.

Cuando vio a los científicos, no huyó. Se acercó a ellos, curiosa, con su larga cola roja colgando hacia el suelo.

Para asegurarse de que los monos no sintieran nada, los investigadores los sedaron.

Al final del día, el equipo había capturado, transportado, examinado, vacunado y devuelto ocho tamarinos de tres familias diferentes. Pero su trabajo no había hecho más que empezar.

La propagación entre humanos

"La fiebre amarilla es una enfermedad nacida en África. No estaba aquí antes de la trata de esclavos", afirma Júlio César Bicca-Marques, profesor de antropología de la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul y secretario general de la Sociedad Internacional de Primatología, que estudia la fiebre amarilla entre los monos aulladores de Brasil.