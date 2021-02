Los momentos que pudieron haber terminado accidentalmente con la humanidad (y qué nos dicen sobre la posibilidad de que vuelva a ocurrir)

Fueron responsables de la posibilidad, pequeña pero real, de causar una catástrofe total. No solo el final de sus propias vidas, sino el final de todo.

Contaminación

Y si hubiera organismos extraterrestres por ahí, podríamos terminar matándolos inadvertidamente con bacterias o virus terrestres, como el destino de los extraterrestres al final de la novela "La guerra de los mundos" ( War of the Worlds ).

En ese momento, la probabilidad no se consideraba alta, pocos pensaban que era probable que la Luna albergara vida, pero aun así, el escenario tenía que estudiarse, porque las consecuencias podrían ser muy graves.

"Tal vez haya un 99% de que el Apolo 11 no traiga organismos lunares", dijo un científico influyente en ese momento, "pero incluso ese 1% de incertidumbre es demasiado grande para ser complacientes".

Afortunadamente, la misión Apolo 11 no trajo vida extraterrestre mortal a la Tierra. Pero podría haber pasado en ese corto período, como consecuencia de esa decisión de priorizar el bienestar a corto plazo de los hombres.

Aniquilación nuclear

"No sólo no tenía confianza en que la bomba funcionara, sino que cuando funcionó él creyó que la habían arruinado con consecuencias desastrosas y que estaba presenciando, como él mismo dijo, 'el fin del mundo'", dijo su nieta Jennet Conant al diario The Washington Post después de escribir un libro sobre los científicos del proyecto.