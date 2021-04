Los inesperados beneficios de tener pesadillas

Pero para las personas que investigan los traumas, el aumento de las pesadillas no fue una sorpresa.

Cómo los malos sueños nos protegen

Quitar la etiqueta emocional

Pero Popa señala que es complicado buscar almacenamiento de memoria no emocional en ratas, ya que es difícil saber lo que están pensando.

¿Cómo se tratan las pesadillas?

"Con las pesadillas, el proceso parece estar estancado", dice Davis. "Tu cerebro puede tener la intención de procesar este evento emotivo, pero se atasca porque te despiertas en medio de él, por lo que no lo ves del todo".

Con la rescripción, el paciente no necesariamente comienza a incorporar el nuevo final en su sueño, sino que "lo que tiende a suceder es que simplemente no tienen la pesadilla o todavía la tienen pero no es tan poderosa ni tan confusa: simplemente disminuye en frecuencia y desaparece".