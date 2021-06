La tecnología preincaica que revive en Perú

Los residentes de Lima no están solos en esta dependencia del agua de montaña.

Proyectos de agua lenta

Al investigar mi próximo libro sobre el tema he llegado a pensar en éstas como "agua lenta".

Es similar a la actitud de larga data hacia la energía solar y eólica, que rápidamente se está volviendo obsoleta: son agradables, pero se pensaba que no eran capaces de desempeñar un papel importante en la satisfacción de nuestras necesidades energéticas.

Plantando el agua

Esto es lo que me llevó en el precipitado viaje a través de las tierras altas peruanas al norte de Lima, hasta el pueblo de Huamantanga, con científicos que estudiaban las técnicas ancestrales de gestión del agua de la región.

"Si plantamos el agua, podemos cosechar el agua", dice Flores. "Pero si no plantamos el agua, entonces tendremos problemas".

Cojines empapados

Los científicos no saben cuánto tiempo llevará restaurar la turba, pero Angulo dice que espera que la naturaleza pueda comenzar a repararse rápidamente con un poco de ayuda.

Sin eso, "en dos o tres años, no será sostenible", dice.

"No tenemos toda la información que nos encantaría tener hoy para tomar las mejores decisiones posibles. Pero podemos tomar buenas decisiones", dice Gammie, y agrega que el monitoreo científico les permite "aprender y mejorar a medida que avanzamos".

Erica Gies es periodista y autora que vive en Victoria, Columbia Británica y San Francisco. Su libro sobre aguas lentas, Water Always Wins, será publicado en América del Norte por University of Chicago Press y en el Reino Unido por Head of Zeus.