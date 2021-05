Cómo es Yonaguni, la misteriosa “ciudad" sumergida de Japón

1 hora

"Se me erizaron los pelos, era abrumador", recuerda Kihachiro Aratake, en declaraciones a la BBC. Buscaba un lugar para bucear, para explorar, cuando se encontró con la estructura en un lugar cercano a la isla de Yonaguni, que forma parte del archipiélago.

"Me conmovió mucho cuando lo encontré", dice Aratake. "Sabía que se convertiría en un tesoro en la isla Yonaguni".

La Atlántida de Japón

Formaciones desde tierra hasta el fondo del mar

"Lo que me hace creer que está hecho por el hombre es la escalera de caracol ", señala, por su parte, Kihachiro Aratake.

"Cuando lo vi por primera vez, me di cuenta de inmediato de que las formaciones eran similares a las de la tierra", dice el geocientífico Takayuki Ogata, de la Universidad de Ryukyu.

Fuente de la imagen, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Pasadizos y entradas arqueadas

El descubrimiento del Monumento Yonaguni ha atraído la atención de mucha gente, como el buzo profesional Kenzo Watanabe, que no perdió el tiempo y se puso a planificar un viaje a la isla.

"Hubo rumores de que ya no podríamos bucear allí si se convirtiera en un sitio arqueológico, así que decidí ir mientras aún fuera posible ", señala.

"Después de ver (el monumento), creo que no hay forma de que no lo haya hecho el hombre, especialmente con todas esas superficies planas. Es realmente impresionante, tantas superficies diferentes y formas simétricas. Definitivamente creo que no es natural", agrega.