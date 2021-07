Por qué entre mamíferos es tan raro ser un papá al estilo humano

21 minutos

No es fácil hablar por teléfono con Lee Gettler, por la muy mundana razón de que está ocupado cuidando a sus dos hijos pequeños. Entre los mamíferos eso lo hace extraordinario.

"Si nos fijamos en otras especies de mamíferos, los padres tienden a no hacer nada más que proporcionar esperma ", dice Rebecca Sear, demógrafa evolutiva y antropóloga de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

(Los peces son una excepción; la mayoría directamente no atiende a sus crías, pero los cuidadores suelen ser los papás. Y las parejas de aves son famosas por la crianza compartida).

Incluso entre los otros simios, nuestros parientes más cercanos, la mayoría de los papás no hacen mucho.

Esto las liberó lo suficiente como para tener más bebés, más seguido —aproximadamente cada tres años, en promedio, en las sociedades no industriales de hoy—.

Esos varones pueden ser o no sus papás. Los gorilas de montaña machos no parecen saber ni importarles qué crías son suyas. Pero casi todos los machos toleran la compañía de los jóvenes.

Perder a sus madres no hizo que estos huérfanos fueran más propensos a morir, encontraron los investigadores. Tampoco experimentaron otros costos, como una espera más larga antes de tener sus propias crías.

Los gorilas de montaña machos no son los únicos primates que se alían con los niños. Los macacos machos adultos también pasan tiempo con las crías. Y los machos de mandril forman "amistades" con las hembras y sus crías, que a menudo (pero no siempre) son sus propias crías.

Estos comportamientos no les cuestan casi nada a los primates machos. Por lo tanto, aunque los machos pueden aumentar la supervivencia de su propia descendencia, no es un gran problema si también pasan tiempo con algunos jóvenes que no son suyos.