Por qué los seres humanos empezamos a besarnos

19 agosto 2021

De hecho, besarse con los labios no es tan universal como muchos podríamos pensar.

Un gusto natural

La sensibilidad

Nuestros labios son muy sensibles. De hecho, es una de las pocas partes del cuerpo que siendo muy sensible, no cubrimos.

"Entre más ropa vistas, más alta es la frecuencia de besarse. Entre menos ropa uses, menor es la frecuencia", señala Jankowiak.

De acuerdo con el experto, se ha encontrado que entre cazadores y recolectores no hay besos.

"Son el único grupo de cazadores y recolectores que hallamos que se besan: se trata del famoso beso oceánico o esquimal que consiste en frotarse las narices mas no los labios".

"¿Por qué? En otros lugares, los cazadores y recolectores no llevan ropa. Eso significa que pueden tener un encuentro sensual con cualquier parte del cuerpo, pero cuando tienes ropa, la única sensualidad que está disponible, la única sensación táctil que hay disponible, es el rostro humano", dice el antropólogo.

Más de 3.000 años

En las culturas en las que no se besan labio a labio, sus miembros encuentran otras maneras de tener intimidad, indica Sheril R. Kirshenbaum, autora de "The Science of kissing" ("La ciencia de besarse").