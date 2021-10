la innovadora solución de Costa Rica a los viajes largos en autos eléctricos, pionera en América Latina

La estación es parte de la Ruta Eléctrica Monteverde , la única red de cargadores de América Latina creada para evitar la ansiedad que sienten los conductores de autos eléctricos de no tener suficiente carga para llegar a su destino.

No tener la carga suficiente para hacer un viaje largo es un problema estresante para los conductores de autos eléctricos.

"No estamos esperando que el gobierno instale cargadores", dice Katy Van Dusen, una vecina de Monteverde y fundadora de la Comisión Monteverde hacia la Resiliencia al Cambio Climático (Corclima), la cual ideó la Ruta Eléctrica.

Una solución sustentable

"Se necesitan más comunidades para construir corredores de carga. No se trata de que una sola empresa ofrezca este servicio. Todos nos beneficiamos cuando hay muchas empresas involucradas".

Un proyecto pionero

"Nuestro compromiso con el mundo natural es parte de nuestra identidad ", dice Araya. "En lugar de criticarnos por no ser ecológicos en ciertas áreas, debemos aprovechar lo que hemos hecho hasta ahora".

Pero la primera dama Claudia Dobles dice que un cambio cultural no se producirá solo a través de la política. Para ella, la Ruta Eléctrica abre el camino para el cambio: "Nuestro trabajo en torno a la sostenibilidad viene de la comunidad y se levanta. Sin participación ciudadana no hay plan de descarbonización ".

Una red en crecimiento

Como electricista, había intentado convencer a las empresas locales para que ofrecieran opciones de carga: "Cuando la gente ve que hay otras comunidades detrás de esto, se dan cuenta de que no soy solo yo con ideas futuristas".

Él y su esposa comenzaron a aplaudir y a tomar fotografías. Aunque el conductor no compró un tour, toda la familia de Calderón se reunió alrededor del automóvil para verlo cargar.

"No me importa si se necesita tiempo para conseguir clientes de vehículos eléctricos. Quiero ser parte del cambio. Tal vez algún día tenga un beneficio económico, pero no es por eso que lo estoy haciendo".