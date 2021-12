Por qué cada vez hay más hijos que cortan la relación con sus padres para mejorar su salud mental

"Hubo un sentimiento de control paternal de 'no puedes decir una cosa así delante de mi hijo', esa no es la manera como yo quiero criarlos", explica Scott, quien es padre de dos niños y vive en el norte de Europa.

Experiencias del pasado y valores actuales

El factor de salud mental

"Entendí que 'abuso' y 'negligencia' eran palabras que describían mi niñez. Solo porque nunca me golpearon no significa que no me hayan lastimado".