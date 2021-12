3 factores que hacen que ser padres hoy sea más aterrador que nunca

45 minutos

"Podemos ofrecer a nuestro único hijo un nivel de vida bastante bueno", expone. "Si agregamos más niños, bajaría significativamente".Es en parte una decisión financiera. Incluso con los ingresos de Marcoux y su esposo combinados, el cuidado de los niños es una lucha y ahorrar de manera significativa es imposible . Pero también tiene que ver con la falta de apoyo y las dudas sobre el futuro."Siento que otro niño sería una carga que simplemente no podríamos manejar", ​​señala Marcoux.

"Nadie quiere pensar en su familia en crecimiento como una carga . Eso es un desastre incluso para decirlo. Algunos días simplemente sentimos que es tan imposible lo que estamos tratando de hacer con uno... ¿Cómo podríamos hacer que [nuestra vida diaria] funcione con más? Algunos miembros de la familia están decepcionados por nuestra elección, pero el mundo es diferente ahora", agrega.La tasa de natalidad mundial está cayendo . Eso no es necesariamente una noticia; ha estado en declive desde 1950, según los datos recopilados por el Population Reference Bureau, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, DC.

Inestabilidad financiera

No es difícil imaginar por qué los jóvenes dudan en tener familias numerosas. La estabilidad financiera es más difícil de lograr que nunca.

Uno de cada 10 estadounidenses no jubilados dice que es posible que sus finanzas nunca se recuperen de la pandemia ; además, podría acecharse una inflación significativa en Europa.

Y si bien la tasa de desempleo mundial se recuperó después de la recesión , no lo ha hecho de manera uniforme en todas las industrias y niveles.

"Ha habido una disminución de buenos trabajos para las personas de hogares de ingresos bajos y medios (trabajos sindicalizados, construcción, manufactura), esos trabajos no regresan y son buenos y estables para las personas con niveles más bajos de educación", dice Gemmill.

Un estudio estadounidense de 2019 mostró que la pérdida de ciertos trabajos, incluida la manufactura, tuvo un impacto mayor que el desempleo general en la tasa de fertilidad total.Gemmill agrega que aumentó el trabajo por encargo (de la economía on-demand ) y el trabajo por turnos -empleos que generalmente no vienen con beneficios familiares, como cuidado de niños o atención médica en países privatizados. Esta realidad también crea preguntas sobre la estabilidad futura e influye en la toma de decisiones sobre la crianza de los hijos.

Falta de certezas

Un estudio reciente realizado por investigadores del Centro para el Cambio de Población de la Universidad de Southampton, Reino Unido, mostró que la suposición habitual de que las personas serían propietarias de una casa antes de tener hijos, una que estaba respaldada por datos hasta aproximadamente 2012, ya no es cierta.

"Si se da el caso, como proponemos, de que la propiedad de la vivienda compite cada vez más con los costos de tener hijos, entonces es probable que quienes logren comprar una casa pospongan o incluso renuncien a tener hijos".Marcoux dice que las presiones de pagar una hipoteca y mantener una casa son parte de la razón por la que no tendrá más hijos . Da miedo, indica, pensar que algo catastrófico podría suceder y llevar a la familia a una crisis financiera.

Además de eso, agrega Marcoux, le preocupa no estar proporcionando lo suficiente para su hijo.

"La comunidad realmente se ha erosionado"

Marcoux expresa que no siente ese apoyo y que el estar aislada en su propia comunidad aumenta los temores de la paternidad moderna.

"Y ahora, especialmente, los problemas políticos están pasando a primer plano y algunas personas están perdiendo relaciones con personas con las que podríamos haber contado en el pasado, porque nuestras creencias, moral y ética simplemente no son compatibles".

Razones climáticas

Una encuesta de 2019 realizada por Business Insider mostró que cerca de un tercio de los estadounidenses, incluido casi el 40% de las personas de 18 a 29 años, pensaba que las parejas deberían "considerar los efectos negativos del cambio climático al decidir si tener o no hijos".No es solo que una población en crecimiento aumente la huella de carbono de la humanidad. Marcoux dice que teme que la próxima generación sufra los peores efectos del cambio climático y le preocupa la versión de la Tierra que heredarán su hijo y sus nietos potenciales.Para ella, la crisis climática solo refuerza su decisión de mantener a su hijo como hijo único .

"¿Por qué le agregaría a otro niño a la mezcla cuando a veces pienso en el futuro y estoy aterrorizada por él? Me quedo despierta por la noche pensando en cómo será su futuro ", añade.

"No se me ocurrió que el punto de inflexión del clima podría presentarse durante mi propio horario de máxima audiencia ováric a " , escribe la editora de aventuras Katie O'Reilly.

Un optimismo incierto

Mientras escribo esto, mi primer hijo se retuerce y tiene hipo dentro de mí. He tenido un embarazo afortunadamente sin complicaciones, físicamente hablando, pero mental y emocionalmente, estoy hundida hasta las rodillas en sentimientos turbios y confusos sobre la inminente paternidad.Pensé que, a los 31, estaría en un lugar diferente económicamente. No he terminado de pagar mis préstamos estudiantiles y, salvo que se tomen medidas legislativas importantes, es probable que los siga cargando hasta que mi hijo esté en el jardín de niños, al menos.