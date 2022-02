Por qué los adolescentes sarcásticos pueden ser los más inteligentes

59 minutos

Pequeños pasos

Creatividad

Entrenamiento para el sarcasmo

* David Robson, @d_a_robson en Twitter, es un escritor y periodista científico situado en Londres. Su nuevo libro es The Expectation Effect: How Your Mindset Can Transform Your Life("El efecto de la expectativa: cómo tu forma de pensar puede transformar tu vida").