El susto de Yeltsin y otros errores nucleares que casi causan la Tercera Guerra Mundial

32 minutos

Una amenaza, pero no nuclear.

Once días antes, un avión espía había capturado fotografías de lanzadores, misiles y camiones secretos en Cuba, lo que sugería que los soviéticos se estaban movilizando para atacar objetivos en todo Estados Unidos.

Sin embargo, en esta ocasión no hubo ningún agresor, al menos, no humano. Se cree que la figura que merodeaba por la cerca era un gran oso negro. Todo fue un error.

Pero, en Volk Field, el escuadrón aún desconocía este hecho. Les habían dicho que no habría simulacros, así que cuando abordaron sus aviones, estaban completamente convencidos de que la Tercera Guerra Mundial había comenzado.

A un pelo

En la crisis de Suez, 1956, después de que la URSS dijo que podía atacar París y Londres, se detectaron aeronaves no identificadas sobrevolando Turquía. Resultaron ser cisnes.

Lo que no tenemos en cuenta es que podría suceder por accidente.

Los percances han ocurrido tan recientemente como en 2010 , cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos perdió temporalmente la capacidad de comunicarse con 50 misiles nucleares, por lo que no había forma de detectar y detener un lanzamiento automático.

Yeltsin, el primero

Con el maletín en sus manos, Yeltsin consultó frenéticamente con sus principales asesores sobre si lanzar un contraataque. A último minuto, confirmaron que el misil se dirigía al mar y, por lo tanto, no era una amenaza.

Más tarde se supo que no se trataba de un ataque nuclear, sino de una sonda científica, que había sido enviada para investigar la aurora boreal .

Sin reversa

Lo crucial es que, no importa si se lanza un ataque nuclear debido a una confusión o una amenaza real, una vez que empieza, es irreversible.

"No hay nada que él pueda hacer al respecto. Los misiles no pueden devolverse y no pueden destruirse".