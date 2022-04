Qué tan peligrosa es la anquiloglosia (lengua anclada o atada) y por qué ha habido un aumento de casos en el mundo

"Y sin embargo, me atormentaba la culpa de no poder hacer ni siquiera esta cosa básica por mi hijo".

"Al principio, pensé que era un niño que comía lento", dice Parma. "Incluso su forma de caminar era lenta e inestable. Y simplemente no podía mantener el equilibrio en una bicicleta".

Apresurarlo solo creaba más estrés. Al final, empezó a hacer un puré con sus comidas, ya que él no podía masticar ni tragar la mayoría de los alimentos. Estaba constantemente agotado.

Diagnóstico difícil

El problema no siempre es fácil de diagnosticar.

Problemas con el habla

Hace algunos años, Kate Canavan, madre de dos hijos que vive en Carolina del Norte, EE.UU., notó que el habla de su hija menor, Anna, no era muy clara.

Anna solo tenía 2 años en ese momento, Canavan no había tenido ningún problema con la lactancia y su pediatra le dijo que no se preocupara por eso. No fue hasta que Anna cumplió 4 años que otro pediatra dijo que algo podía estar mal y los derivó a un logopeda.