Cómo aumentar la vida útil de las prendas y ayudar a salvar el planeta

1 hora

Productos no esenciales

Solo tres prendas nuevas al año, según el grupo activista británico Take the Jump, y hacer que la ropa que ya tienes dure más.

Prolongar la vida útil de una prenda

¿Qué hacer?

¿Por dónde podemos empezar?

Lavar menos la ropa

La diseñadora Stella McCartney dijo en una entrevista con el periódico británico The Observer en 2019: "La regla es no limpiar. Dejas que la suciedad se seque y la cepillas. Básicamente, en la vida, la regla general es: si realmente no necesitas limpiar algo, no limpies".