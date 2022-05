"Síndrome del gemelo desaparecido": ¿tuviste un hermano igual a ti y no lo sabes?

"Los sueños eran frecuentes y eran siempre lo mismo. Había otra versión de mí acostada en la cama a mi lado. No era un extraño: sabía que era otro yo. Era un poco sorprendente, pero no tenía miedo. En realidad fue relajante".

Investigaciones recientes sobre gemelos desaparecidos, en las que Craig no participó pero sí revisó como parte del equipo encargado de evaluar la calidad del estudio antes de su publicación, pueden ayudar a resolver este misterio.

Mientras que el 9% de la población general es zurda, el 15% de los gemelos idénticos y el 12% de los gemelos no idénticos (mellizos) son zurdos.

Los científicos no se propusieron originalmente desarrollar una prueba para averiguar si las personas tenían gemelos desaparecidos. En cambio, su objetivo inicial era mucho más fundamental: buscar diferencias en el epigenoma (etiquetas químicas que marcan el genoma humano y le dicen qué hacer) que podrían conducir a una mejor comprensión de cómo y por qué exactamente se forman gemelos idénticos.

Desde una perspectiva evolutiva, su existencia no tiene mucho sentido, ya que producir descendencia con diversidad genética proporciona una mejor oportunidad de supervivencia.

"Sabemos mucho sobre el cuerpo humano, pero a pesar de muchos años de investigación, todavía no tenemos idea de dónde vienen los gemelos idénticos. Es uno de los misterios que quedan en la biología humana", dice Jenny van Dongen, experta en investigación de gemelos y epigenética en Vrije Universiteit de Amsterdam, quien dirigió el estudio.

En particular, la metilación del ADN, un proceso mediante el cual se agrega una pequeña etiqueta química conocida como "grupo metilo" al ADN, con el fin de regular el funcionamiento de los genes embrionarios, lo que permite un desarrollo saludable.

Compararon este patrón con un grupo de control de 1033 gemelos no idénticos. Esto aseguró que los dos grupos fueran lo más similares posible, ya que ambos compartían un útero con un gemelo, con la única diferencia de que los idénticos resultaron del huevo dividido.

El papel preciso de esta firma química en la formación de gemelos idénticos no está del todo claro. Podría ser una especie de cicatriz química dejada por el proceso de división del huevo; o podría ser lo que condujo a la división en primer lugar.

"No sabemos si la prueba alguna vez será 100% precisa, pero hay cosas que podemos intentar, como un algoritmo matemático más complicado", dice van Dongen.

La prueba solo se aplica a gemelos idénticos. Los gemelos no idénticos, o fraternos, se forman de una manera completamente diferente, es decir, cuando una mujer produce dos óvulos y cada uno es fertilizado por un espermatozoide diferente.

Los factores que influyen en la posibilidad de tener gemelos no idénticos se comprenden mucho mejor que los de los gemelos idénticos.

Por ejemplo, las madres mayores y las madres provenientes de familias donde los gemelos no idénticos son comunes, tienen más probabilidades de tenerlos.

La etnicidad también puede ser un factor. Las posibilidades de ser un gemelo no idéntico son más altas entre los nigerianos, con una tasa de 40,2 por cada 1.000 nacimientos, y las más bajas entre los japoneses, con 10,45 por cada 1.000 nacimientos.

Cuando dos se vuelven uno

"Podría ser que algo esté mal con un feto, o tal vez la madre no tenga suficiente espacio" , dice Segal. "El útero fue diseñado para un bebé, no para dos. Podría ser simplemente una corrección para garantizar la salud del gemelo que sobreviva".

En el caso de los gemelos no idénticos, parte del material genético del gemelo fallecido puede llegar al gemelo sobreviviente. En un caso notable en 2015, un hombre se sometió a tratamientos de fertilidad y el ADN de su esperma resultó ser 90% suyo y 10% de su gemelo fraterno no nacido.

El traspaso de células entre gemelos o trillizos durante el desarrollo temprano alguna vez se consideró raro, pero de hecho, no es tan raro.

Alrededor del 8% de los gemelos no idénticos y el 21% de los trillizos tienen dos grupos sanguíneos: esto los convierte en una fusión de dos cuerpos.

¿Tienen que ser idénticos?

Incluso la distinción entre gemelos idénticos y no idénticos puede no ser tan clara como se pensaba. Por ejemplo, una vez se creyó que los gemelos idénticos siempre compartían una sola placenta, mientras que los gemelos no idénticos tenían cada uno su propia placenta.